Игорь Макаров устал от репутации альфонса-алкоголика. Хоккеист утверждает, что он не бездельник.

Хоккеист Игорь Макаров, бывший игрок ЦСКА и муж телеведущей Леры Кудрявцевой, резко обратился к хейтерам. Как известно, супруга давно жалуется поклонникам в соцсетях на его алкоголизм и дает понять, что обеспечивает всю семью, да еще и периодически платит за реабилитационные центры. Репутация в публичном пространстве у спортсмена сложилась соответствующая.

Недавно Макаров заговорил. В своем блоге он опубликовал сообщение для жены, в котором просил ее поменьше обсуждать его проблемы, приправил все это парой ругательств. Второе откровение коснулось несправедливости обвинений. Хоккеист дал понять, что с деньгами у него все в порядке, на шее Кудрявцевой он не сидит. И вообще есть чем похвастаться, в отличие от осуждающих и называющих его альфонсом пользователей сети.

«Товарищи, несчастные люди! Можно заняться вам своими делами? Мы разберемся как-то сами. Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник! Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне», — написал Макаров.

Публикация Игоря Макарова. Фото: Instagram*/igor_makarov25

Адресаты отреагировали новой волной недовольства. Они указывали спортсмену на бесславный итог его карьеры, который никакие квартиры не перебивают. И упрекнули в семейных склоках, за которыми вынуждены наблюдать — подписчики удивляются тому, что семейная пара перебрасывается претензиями в соцсетях. Другие Макарова защищают, напоминая, что именно Кудрявцева вынесла сор из избы, и ее мужчине теперь хочется постоять за себя.

Этим летом Лера Кудрявцева призналась общественности, что находится на грани истощения, что она измучена алкоголизмом мужа и готова опустить руки — больше его не спасать. А ведь несколько раз он был при смерти из-за своей зависимости. По словам телеведущей, она может немного отдохнуть, только когда Макаров находится в очередном рехабе.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Мария Погребняк прокомментировала драму Леры Кудрявцевой и призвала ее отказаться от роли мученицы.

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