Погребняк о драме Кудрявцевой: «Это чудовище, которое пожирает семью»

Модель призвала телеведущую «не быть мученицей до конца своих дней».

Модель Мария Погребняк высказалась о переживаниях телеведущей Леры Кудрявцевой, которая поделилась опытом борьбы с алкоголизмом мужа — хоккеиста Игоря Макарова. Об этом пишет 7Дней.ru.

В прошлом году Кудрявцева упоминала о разводе с избранником, однако позже решила сохранить семью ради супруга. Но на днях исполнительница призналась, что устала от постоянной борьбы с его зависимостью, и только когда Макаров отправляется на реабилитацию, она может немного расслабиться. Позднее знаменитость также отметила, что перегнула палку в своих откровениях и допустила некоторые лишние слова.

Погребняк считает, что откровения Кудрявцевой могут стать поддержкой для многих женщин, оказавшихся в похожей ситуации с мужьями, страдающими от алкоголизма. Она призвала Леру также заботиться о себе и своей дочери Маше.

«У меня просто нет слов. Вернее, есть: ужас, боль и бесконечное сочувствие. Лера… Эта сияющая, сильная женщина, которую мы видим на экранах… А за кадром — годы борьбы, рехабы, кодировки, врачи, клиники. И самое страшное: „Еще немного, и спасать надо будет меня“. Эти слова — крик души каждой женщины, запертой в таком аду», — отметила многодетная мама.

Погребняк подчеркнула, что зависимость — это «чудовище, которое пожирает семью, нервы, жизнь».

«Я не знаю, как правильно выйти из этого кошмара. Знаю только, что вы не обязаны быть мученицей до конца своих дней. Что ваше психическое и физическое здоровье — бесценны», — заключила она.

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