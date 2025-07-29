Камера поцелуев поймала Месси с его женой на концерте Coldplay

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Восторженные фанаты скандировали имя знаменитого футболиста.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Знаменитая камера поцелуев на концерте группы Coldplay стала детектором супружеской верности. На этот раз на большой экран попал звездный футболист Лионель Месси.

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В отличие от героя громкого скандала Энди Байрона, которого поймали на измене, легенда мирового спорта проверку уверенно прошел. Чемпион мира привел на концерт свою жену Антонэллу и очень засмущался, когда весь стадион начал скандировать его имя.

К восторженным фанатам присоединился вокалист Coldplay Крис Мартин. Музыкант сказал, что пара выглядит прекрасно и он рад, что на его концерт пришел величайший спортсмен всех времен.

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