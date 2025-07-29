Камера поцелуев поймала Месси с его женой на концерте Coldplay

Знаменитая камера поцелуев на концерте группы Coldplay стала детектором супружеской верности. На этот раз на большой экран попал звездный футболист Лионель Месси.

На концерте Coldplay случайно раскрыли измену главы IT-компании Astronomer

В отличие от героя громкого скандала Энди Байрона, которого поймали на измене, легенда мирового спорта проверку уверенно прошел. Чемпион мира привел на концерт свою жену Антонэллу и очень засмущался, когда весь стадион начал скандировать его имя.

К восторженным фанатам присоединился вокалист Coldplay Крис Мартин. Музыкант сказал, что пара выглядит прекрасно и он рад, что на его концерт пришел величайший спортсмен всех времен.

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