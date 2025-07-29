Германия поставит Украине новую партию оружия
Речь идет о системах ПВО.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Германия усиливает курс на эскалацию и поставит Украине новую партию оружия. Немецкие издания выяснили, что речь идет о десятке систем противовоздушной обороны.
В прошлом году Бундестаг объявил, что Киев получит более 20 установок немецкого производства. Но сейчас в распоряжении ВСУ — только семь подобных систем.
Ранее 5-tv.ru писал, что Берлин боится остаться без систем Patriot в случае передачи их Киеву. Германия согласно на это при одном условии: если США поставят новые системы уже в течение полугода.
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