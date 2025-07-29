Страны НАТО «намерены усилить» давление на Россию

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Bloomberg: страны НАТО намерены усилить давление на Путина

Страны НАТО «намерены усилить» давление на Россию

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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Союзники по Североатлантическому альянсу активизировали взаимодействие, в том числе по линии военной поддержки Киева.

Страны НАТО намерены усилить давление на Россию в контексте украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников издания, союзники по Североатлантическому альянсу активизировали взаимодействие, в том числе по линии военной поддержки Киева.

«Союзники по НАТО также усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину», — говорится в публикации.

По данным агентства, шаги по усилению давления на Москву предпринимаются параллельно с обсуждением новых сроков, озвученных американским президентом Дональдом Трампом. Bloomberg уточняет, что Вашингтон намерен в ближайшее время официально объявить об обновленных параметрах своей позиции по украинскому вопросу.

Трамп 14 июля первоначально объявил о 50-дневном сроке для России, который должен наступить 2 сентября, пригрозив ввести жесткие экономические санкции против президента РФ Владимира Путина, если тот не урегулирует ситуацию на Украине. Однако в Кремле отметили, что Незалежная воспринимает решения США как сигнал к продолжению боевых действий.

В материале также отмечается, что обсуждение поставок вооружений, усиления санкционного режима и координации усилий европейских стран отражает стремление НАТО консолидировать действия в отношении России.

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