Два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ в Ростовской области

Два сапера погибли при разминировании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Происшествие произошло в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава района Владимир Березовский в Telegram-канале.

«Призываю вас быть очень осторожными. Нельзя приближаться к обломкам вражеских БПЛА. Если вы обнаружили БПЛА на земле — не приближайтесь и не осматривайте его!» — предупредил Березовский после сообщения о трагедии на Новосальске.

Он также проинформировал, что возможна повторная атака ВСУ на мирные территории района.

Ростовская область подвергается атаке украинских боевиков с раннего утра. Ее отражали наши системы ПВО в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В результате чего произошли возгорания сухой травы. У частного дома была повреждена крыша и выбиты стекла. Из-за попадания дрона в автомобиль погиб водитель. Также была повреждена электроподстанция.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в регионе загорелся грузовой поезд при падении обломков БПЛА.

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