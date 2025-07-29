Состав грузового поезда загорелся при падении обломков БПЛА в Ростовской области

Работа станции Сальск временно остановлена.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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В ночь на 29 июля в результате падения обломков беспилотника на станцию Сальск в Ростовской области была повреждена контактная сеть и произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Как уточняется, инцидент произошел около 02:00 по московскому времени. На место был направлен пожарный поезд. В результате происшествия также пострадали два вагона пассажирского поезда Новокузнецк — Кисловодск — в них выбило стекла, однако пассажиры не пострадали и были эвакуированы.
Из-за инцидента движение поездов через станцию временно приостановлено. РЖД прилагает усилия для минимизации задержек рейсов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 29 июля украинские боевики предприняли масштабное нападение с использованием ударных дронов на несколько населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Ранее беспилотный летательный аппарат боевиков Вооруженных сил Украины совершил нападение на сотрудников МЧС, которые занимались тушением пожара в Энергодаре. В результате этого происшествия никто из пожарных не пострадал. Однако крыша пожарной машины получила пробоину.
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