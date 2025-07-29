Уничтоженный в Минске БПЛА был снабжен тротилом и металлическими шариками

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

На него также были нанесены надписи на украинском языке.

Уничтоженный в Минске БПЛА был снабжен тротилом и металлическими шариками

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Ликвидированный над Минском беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был снабжен тротилом и металлическими шариками. А также на его обломках были обнаружены надписи на украинском языке. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

«Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — заявили представители СК.

По результатам проверки следственные органы также обнаружили, что на обломках дрона есть надписи на украинском языке, указывающие на составные части беспилотника. Кроме этого, было выявлено, что беспилотный аппарат был произведен в Германии.

На контроль ситуацию взял лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в стране предприняты дополнительные меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над Минском в ночь на 29 июля системы ПВО сбили беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

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