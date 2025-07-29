Оперную певицу Марию Максакову* объявили в международный розыск

Оперную певицу и экс-депутата Государственной Думы РФ Марию Максакову* объявили в международный розыск. Об этом стало известно корреспонденту 5-tv.ru.

Артистку, уехавшую из России на Украину три года назад, обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Уголовное дело против певицы возбудили еще год назад — в сентябре 2024-го.

Поводом для этого стал видеоролик, который Мария Максакова разместила на своем YouTube-канале. В нем она убеждала людей оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также дискредитировала реальные цели СВО.

В связи с этим певице предъявили обвинение по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Пока о местонахождении артистки ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал оперную певицу на 50 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении административной статьи о порядке деятельности иностранного агента.

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* — признана иностранным агентом в России