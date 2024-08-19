Суд оштрафовал оперную певицу Максакову* на 50 тысяч рублей

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 42 0

Что на этот раз нарушила сбежавшая из России артистка?

Суд оштрафовал оперную певицу Максакову* на 50 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс*. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению Пресненского районного суда столицы, ее признали виновной в нарушении административной статьи о порядке деятельности иностранного агента. Причем это максимальный штраф, который положен для физических лиц именно по этой части.

Максакова покинула Россию в мае 2022 года, перебравшись на Украину. Оперная певица неоднократно призывала к финансированию ВСУ, а также публично выступала с призывами к свержению государственной власти в Российской Федерации.

Штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента оперная певица получала и до этого. Например, ее оштрафовали на 40 тысяч рублей в конце прошлого года из-за отсутствия соответствующей маркировки. В ноябре 2023 Максакову также обязали выплатить 50 тысяч рублей — вновь по этой же административной статье.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что уехавшая на Украину Мария Максакова не оплатила долги в России.

* — признана иноагентом в РФ

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в благополучном трине с Марсом: как лучше провести 19 августа

Последние новости

14:57
Российские военные ликвидировали до 3800 боевиков ВСУ в Курской области
14:50
Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия
14:42
«Вооружены до зубов»: жительница Курской области о наемниках в рядах ВСУ
14:32
Скрытые нюансы: как многодетным семьям получить 450 тысяч на погашение ипотеки
14:14
Российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области
14:12
Школьники из Мариуполя побывали на автодроме «Игора Драйв»

Сейчас читают

«Прелюдия к новому порядку» — вице-спикер сейма о причастности Польши ко взрывам «СП»
«Если остановишься — выстрелят»: пенсионер из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам
Всемирный день фотографии — 19 августа: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака