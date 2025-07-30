Не только кариес: что может стать причиной выпадения зубов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Кариес, пародонтит и остеопороз приводят к потере зубов

Стоматолог перечислил причины потери зубов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Специалисты рекомендуют не затягивать с лечением.

Кариес — частая, но далеко не единственная причина потери зубов. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Александр Оганезов в беседе с Газета.ру, подчеркнув, что многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно — когда без удаления уже не обойтись.

Как поясняет эксперт, незаметный в начале кариес способен разрушить зуб до самого корня. В запущенных случаях единственным выходом становится удаление с последующим протезированием. Также среди частых причин — пародонтит: воспаление десен, из-за которого ослабевают опорные ткани, а зубы начинают шататься и выпадать.

С возрастом ситуация усугубляется. Женщины после 50 лет особенно подвержены потере зубов из-за возрастного остеопороза. При слабой костной ткани имплантация может быть невозможна, и в ход идут съемные протезы.

Не стоит забывать и о травмах, а также о возрастных изменениях эмали и десен. С годами эмаль истончается, десны теряют плотность, и даже небольшая нагрузка может привести к сколам или полному разрушению.

Оганезов отмечает, что потеря одного зуба может повлечь цепную реакцию: оставшиеся зубы смещаются, увеличивается нагрузка на определенные участки, и это ускоряет износ. Именно поэтому важно своевременно установить протез, чтобы сохранить весь зубной ряд.

Специалист рекомендует разные решения: от одиночных коронок и виниров до съемных протезов и мостовидных конструкций — выбор зависит от количества утраченных зубов и состояния полости рта. Главное — не затягивать с лечением и беречь даже один поврежденный зуб.

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