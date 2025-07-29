Суды начали наказывать агрессивных водителей

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За дрифт и езду по встречной полосе грозит большой штраф или тюремный срок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Агрессивное вождение теперь может стоить свободы. Сразу в нескольких регионах суды начали привлекать к уголовной ответственности водителей, которых поймали за опасным поведением на дороге.

Решения по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, вынесли в нескольких регионах, в том числе в Петербурге, Москве и республике Коми.

Дрифт и езда по встречке теперь караются штрафом до 300 тысяч рублей, а могут привести и к лишению свободы.

На прошлой неделе осудили скандально известного авто-блогера Гаджи Гаджиева. В ноябре прошлого года он въехал в толпу во время нелегальных гонок. Тогда пострадали несколько человек, в том числе ребенок. В колонии-поселении он проведет три года, а еще заплатит 200 тысяч рублей штрафа.

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