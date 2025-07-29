Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер пострадала в результате камнепада на пике Лайла в Пакистане. Инцидент произошел на высоте около 5700 метров. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на менеджера спортсменки.

По данным СМИ, 31-летняя чемпионка попала под камнепад около полудня по местному времени 28 июля. Район остается труднодоступным и крайне опасным для спасательных операций — камнепады продолжаются, и до сих пор никому не удалось добраться до Дальмайер по земле.

Биатлониста совершала восхождение в горной системе Каракорум на пик высотой в 6069 метров. Вместе с ней был напарник, который и вызвал экстренные службы. Спасательный вертолет смог вылететь к месту происшествия только утром во вторник из-за сложных погодных условий и географической удаленности региона.

По данным на этот момент, Дальмайер получила, как минимум, серьезные травмы. Более конкретной информации о ее состоянии нет.

Лаура Дальмайер завершила спортивную карьеру в 2019 году. После этого она активно занимается альпинизмом и другими видами активного отдыха.

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