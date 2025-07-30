Россиян предупредили о всплеске риккетсиоза из-за клещей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Болезнь сопровождается лихорадкой и сыпью.

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В России зафиксирован рост числа заболевших клещевым риккетсиозом. Об этом в беседе с Life.ru сообщил Алексей Костарной, руководитель отдела природно-очаговых инфекций Центра Гамалеи.

Врач заверил, что, несмотря на потенциальную угрозу, заболевание при раннем диагностировании и назначении препаратов хорошо поддается лечению. Но особо уязвимыми остаются дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями — у них болезнь может протекать тяжелее.

Среди основных симптомов риккетсиоза — лихорадка, воспаление лимфоузлов, сыпь и так называемый первичный аффект в месте укуса. При этом внешние проявления могут варьироваться в зависимости от формы заболевания и общего состояния здоровья человека.

На данный момент в мире не существует вакцины от клещевого риккетсиоза. Тем не менее российские ученые добились успеха в разработке диагностических средств. В Центре Гамалеи была создана первая отечественная тест-система для выявления заболевания.

При подозрении на укус и появлении характерных симптомов стоит немедленно обратиться к врачу. Своевременное вмешательство поможет избежать осложнений и быстро справиться с болезнью.

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