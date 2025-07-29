Прямо на отдыхе? Орлова высказалась про измену мужа с няней

Телеведущая прояснила некоторые моменты в отношениях с супругом.

Телеведущая Ольга Орлова не опасается брать няню с собой в отпуск вместе с мужем, так как доверяет ему. Об этом пишет 7Дней.ru.

В данный момент знаменитость отдыхает в Италии вместе супругом по имени Валерий и двухлетней дочерью Аней. С ними также поехала помощница по дому для того, чтобы присматривать за ребенком.

Орлова решила честно ответить на вопрос подписчицы в личном блоге, касающийся возможной измены ее мужа с няней. Ведущая заявила, что доверяет своему супругу.

«У меня не настолько воспаленное воображение», — пошутила она.

При этом Орлова не стала отрицать, что ее отношения с мужем неидеальны. Иногда у пары случаются конфликты и ссоры, но вся все время он ни разу даже не повышал на нее голос.

Ольга познакомилась с бизнесменом в 2019 году, и два года скрывала их отношения от глаз публики. Они поженились осенью 2021 года, но даже после свадьбы она не спешила показывать супруга.

Известно, что мужчина на десять лет старше телеведущей, ранее был женат и имеет взрослую дочь от прошлых отношений.

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