Изменивший жене гендиректор IT-компании может подать в суд на вокалиста Coldplay

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Энди Байрон уже лишился работы из-за популярных кадров ролика.

Изменивший гендиректор IT-компании может подать в суд на вокалиста Криса Мартина

Фото: Rich Graessle/ТАСС

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Бывший гендиректор IT-компании, измену которого случайно раскрыли на концерте музыкальной группы Coldplay, может подать в суд на вокалиста Криса Мартина. Об этом стало известно из сообщения RadarOnline.

По данным издания, Энди Байрон, который уже лишился рабочего места и, по всей видимости, семейных уз, собирается в правовом поле уладить вопрос со ставшим популярным в сети видеороликом, на котором он вместе с любовницей сначала обнимался, а затем прятался от камер во время мероприятия.

По словам адвоката Элизабет Розин-Голиндер, если Байрон действительно серьезно настроен на подачу иска против солиста Coldplay о клевете, то ему нужно доказать, что все обвинения в неверности ложны, а сам Крис специально спровоцировал скандал.

«Если Байрон не сможет доказать, что кто-то, Крис Мартин или его команда, намеренно организовал подставу, направил на него камеры с целью опозорить или распространить ложную информацию, любой иск о клевете, скорее всего, будет отклонен. Съемка на концерте, который вы добровольно посетили вместе с кем-то, чье присутствие может быть истолковано неоднозначно, — это не клевета, это реальность», — пояснила эксперт.

К тому же Розин-Голиндер считает, что Байрон может заявить о вмешательстве в получение экономической выгоды. В случае, если после случившегося пострадает карьера Энди, он может запросить компенсацию.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса и бывшая жена фронтмена Coldplay Гвинет Пэлтроу стала лицом Astronomer после увольнения директора из-за скандала.

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