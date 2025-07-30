Трамп не уверен в результате стратегии давления на Россию

Президент США Дональд Трамп допустил, что его подход к урегулированию конфликта на Украине через давление на Россию может оказаться неэффективным. Об этом говорится в материале The New York Times.

Как отмечает издание, американский лидер неоднократно угрожал Москве новыми мерами для того, чтобы добиться завершения конфликта. Однако до сих пор не выполнил свои обещания. В статье уточняется, что резервы Украины истощаются, а Россия развивает наступление, что делает ультиматум Вашингтона все менее убедительным.

Обозреватели отмечают, что РФ может попросту проигнорировать подобные угрозы, не считая их реальным инструментом давления. Сам Трамп признал, что его стратегия может не сработать, и в случае неудачи не исключил введения дополнительных ограничений или «чего-то другого».

Ранее Трамп озвучил 50-дневный ультиматум, в течение которого Россия должна была согласиться на прекращение огня. Однако затем он сократил этот срок до 10–12 дней, пообещав применить новые меры, включая 100% пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если соглашение не будет достигнуто.

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