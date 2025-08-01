Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 4 по 10 августа 2025 года.

Позитивное влияние Солнца во Льве, знаке максимальной силы, заряжает удачей и творческим импульсом. Это положение благотворит рекламным и пиар-кампаниям, спортивным и культурным мероприятиям, активному отдыху, посещению вечеринок и ресторанов, самопрезентации, а также проведению досуга с детьми.

Можно попробовать удачу в лотерее или игре на бирже. Чтобы почувствовать себя заряженными солнечной энергией на все сто, найдите время для любых любимых занятий.

Меркурий также окрашен огненным заревом Льва и на этой неделе все еще в ретроградном движении. Может усилиться самокритика и потребность в повышении собственной значимости. В этот период он активно включен в гармоничное взаимодействие с другими игроками небосклона и дает всплеск творческого потенциала, что можно удачно использовать для работы в интеллектуальной сфере.

Возрастает словесная и ментальная активность, способность к креативному и нестандартному мышлению. Именно сейчас мы можем зажечь и увлечь других людей своими идеями. Эффективное время для труда писателей, сценаристов, ораторов, деятелей сцены и мира шоу-биза. Вместе с тем, ретроградность повышает риск ошибок в документах, сбои техники, недопонимания. Поэтому лучше дважды проверяйте договоренности, деловые бумаги, средства связи и передвижения.

Это время хорошо подходит для осознания наших истинных способностей, анализа текущих проектов, пересмотра бюджета и целей, поиска ошибок, возвращения к старым проблемам для пересмотра, к переговорам о долгах или условиях по контрактам.

Умиротворенная Венера в Раке ставит акцент на семье, доме, эмоциональной безопасности в отношениях и финансах. Усиливается потребность в заботе и комфорте. Удовольствие приносят неконфликтные контакты — с детьми, друзьями, членами семьи, любимыми животными.

Очень благотворный контакт Венеры с Юпитером дополнительно расширяет возможности в сфере недвижимости или семейных дел. Это влияние помогает обрести популярность как в компании близких людей, так и на публичных мероприятиях.

Женщины на особом положении. Аспект способствует успеху в социальной сфере и выборе профессии, дает материальный достаток, а также взаимную любовь и щедрость со стороны мужчин. Эти дни стоит использовать для покупок, связанных с домом, семьей, предметами комфорта, оснащение системой безопасности, для крупных инвестиций в жилье, земельные участки, семейный бизнес.

С 7 августа Марс покидает сектор Девы и перестает докапываться до всех в бесконечных придирках. Теперь его реакции становятся легко узнаваемы в Весах. Планете динамики и конкуренции не свойственны периоды покоя, расслабления и умиротворения. Значит, темы, связанные с партнерством, поиском компромиссов и баланса, заметно нагреваются.

Являясь также и сексуальным сигнификатором, характеру Марса свойственна страсть. В этот период он делает нас увлеченными в поисках отношений и азартными в конкурентной борьбе. Поэтому особенно необходим контроль эмоций, избегание конфликтов и осторожность в действиях.

8 августа наступает особый магический день, когда на Землю через так называемые «врата Льва» поступает мощная энергия и вдохновляющая творческая сила. Она помогает воплотить все идеи и желания, осознать новые возможности и открыться новым знакомствам.

Конец недели ознаменован Полнолунием в интуитивном и непредсказуемом пространстве Водолея, которое состоится 9 августа. Интересуют темы дружбы, взаимодействия с коллективом, а также свободного самовыражения. Решение поставленной задачи может возникнуть мгновенно как озарение.

Ураническое влияние на полную Луну оживляет и заряжает эмоции импульсом независимости. В эти дни мы не выносим даже малейшего давления на себя. Постарайтесь избегать поспешных решений и действий, и не забудьте позаботиться о своей эмоциональной стабильности.

Овен — гороскоп

Для Овнов неплохой идеей окажется взять небольшой отпуск и посвятить время своим близким. Звезды обещают счастливую личную и семейную жизнь, поддержку и заботу со стороны домочадцев и родителей. Находятся возможности для осуществления сделок по купле-продаже недвижимости или земли, организации семейного бизнеса или фермерского хозяйства.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов неделя наделит отменными деловыми качествами, конкурентоспособностью, умением коммуницировать с коллегами, соседями, родственниками. Можно практически применить знания и навыки. Вы легко проводите переговоры, собеседования, встречи, что позволяет занять более уверенную позицию в обществе. Фортуна улыбнется вам в учебе и поездках. Смело занимайтесь продвижением товаров и услуг, запускайте рекламные кампании, привлекайте новых клиентов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, выработка финансовой стратегии приведет к значительным материальным благам. Ярко проявляется эстетический подход к приобретению вещей. Хорошие дни для украшения своего жилища или офиса, выгодных покупок, светских контактов. Любое приобщение к красоте позволят вам чувствовать себя более удовлетворенными жизнью. Вы можете ожидать прибыль или небольшие подарки.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам положение планет благоприятствует популярности и личностному росту. Рекомендуется уделить особое внимание развитию своих способностей и активно проявлять себя в обществе. Продумайте собственный имидж. В данный период подойдет образ преуспевающего человека с высокой самооценкой. Наметьте на эту неделю важные выступления, соревнования, рекламные кампании.

Лев — гороскоп на неделю

Львам для сохранения душевного спокойствия подойдут занятия йогой, медитативные практики, ароматерапия, водные процедуры. Романтический настрой способен также благоприятно сказаться на общей энергетике, состоянии здоровья, стабилизации нервной системы. Мир ждет от вас приветливости и добродушия. Прекрасным способом проявить свой скрытый потенциал окажется благотворительность, изучение психологии, тренинги личностного роста.

Дева — гороскоп на неделю

Девы смогут утолить жажду познания в научной и интеллектуальной деятельности, насладиться интересной дискуссией в кругу единомышленников или дружеской компании, а также получить помощь от спонсоров для реализации грандиозных замыслов.

Продуктивными окажутся занятия астрологией и изучение новейших технологий. Вам присущ мощный импульс творческого роста, интуитивность ума, тяга к справедливости. В это время стоит сознательно пойти на перемены и стать режиссером своей жизни.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов настало время активной управленческой и организационной деятельности, построения надежного фундамента для амбициозных профессиональных устремлений. Вас ценит и уважает руководство, благодаря чему можно получить высокий пост и занять соответствующее место в иерархии.

На этой неделе открываются наивысшие возможности в профессиональной реализации. Доступны все имеющиеся у вас средства и методы достижения успеха. От вас требуется основательный и уверенный подход к своему делу.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вас увлекает поток дел, связанных с получением образования, дальними поездками, решением юридических вопросов и судебных споров. Смело занимайтесь лекторской и издательской деятельностью, участвуйте в культурных мероприятиях. Вы имеете возможность удачно решить все эти вопросы. Если вы духовно зрелый человек, то обретение идейного наставника или гуру поспособствует прорыву в мировоззрении. Делитесь с окружающими полученными знаниями и жизненным опытом.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов в характере проявляется напористость, вера в себя, стремление преодолевать любые препятствия. Ускорение реакции и повышенный тонус найдет применение в бизнесе, спорте и сексе. Не исключено увлечение мистикой и другими табуированными темами.

Можно использовать открывшиеся хорошие возможности, чтобы пройти профилактическое медицинское обследование. Оформление страхового полиса обезопасит вас от кризисных ситуаций.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам звезды помогают при создании партнерских отношений, заключении брачных и деловых контрактов. На гребне волны — консультанты, юристы, культурные деятели и миротворцы. У одиноких людей возрастают шансы встретить свою любовь или надежного союзника.

Возрастает влечение к искусству и красоте. Посетите места, где вы сможете удовлетворить эстетические потребности. Участие в публичных выступлениях или общественной деятельности гарантируют популярность.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев календарь наполнен напоминаниями о встречах, переговорах, важных звонках и сроках совершения сделок. Много бумажной и рутинной работы. Усиление логического мышления помогает при организации рабочих процессов. Эффективное время для решения вопросов в сфере обслуживания, медицине, при расширении производственных или офисных площадей, приобретения инструментов и материалов для работы и ремонта, пересмотра штатного расписания или режима дня.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, в вас искра азарта включает соревновательный дух при участии в играх, конкурсах, спортивных мероприятиях, а также за привлечение внимания полюбившейся особы. Вы ощущаете сексуальный подъем и настрой на романтику, флирт и любовь. Яркие эмоции приносит посещение развлекательных мероприятий совместно с возлюбленными.

Неделя также благоприятна для занятий с детьми, внедрения новых методов воспитания, направленных на их нравственное и физическое совершенствование.