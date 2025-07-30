Песков: у России есть иммунитет к санкциям

Россия достаточно долгое время существует под санкциями. Поэтому у страны уже выработался на них иммунитет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на высказывания американского президента Дональда Трампа с требованием прекращения огня на Украине в течение десяти дней. В противном случае США грозятся новыми санкциями.

«Достаточно долго живем под санкциями. Наша экономика функционирует. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас выработан на этот счет», — поделился официальный представитель Кремля.

По его словам, российское правительство фиксирует все заявления, которые исходят от президента США Дональда Трампа и других международных представителей.

Американский лидер в июле 2025 года сначала поставил России ультиматум со сроком в 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. Позднее он заявил о сокращении этого срока до десяти дней, начиная с 28 июля.

Трамп также предупредил о намерении ввести вторичные пошлины около 100% на товары из России и ее торговых партеров в случае отсутствия результатов в указанные сроки. Хотя он не исключает, что ограничения могут и не повлиять на страну.

В Кремле к заявлениям Трампа отнеслись сдержанно, приняв их к сведению, но отметили, что Россия продолжает защищать свои интересы в рамках своей позиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай ответил на угрозы Трампа обещанием защищать энергетические интересы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.