Китай ответил на угрозы Трампа обещанием защищать энергетические интересы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В МИД КНР заявили, что будут выстраивать политику импорта нефти без оглядки на давление США.

Китай ответил на угрозы Трампа обещанием защищать энергетические интересы

Фото: © РИА Новости/Николай Разуваев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Китайская Народная Республика (КНР) продолжит проводить независимую политику в сфере энергетической безопасности, ориентируясь на собственные национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о возможных санкциях против России и ее партнеров. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», — сказал Го Цзякунь.

Он также подчеркнул, что торговые войны не приносят победителям реальной выгоды, а давление и шантаж со стороны Вашингтона не решат существующих международных проблем.

Экономические связи между Москвой и Пекином в энергетической сфере продолжают активно развиваться. По последним данным, в 2023 году Китай закупил у России 107 миллионов тонн сырой нефти. В 2024 году объем поставок вырос до 108,47 миллиона тонн на сумму свыше 62 миллиардов долларов.

Прежде Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней в энергетической сфере. Изначально он установил Москве 50-дневный срок для прекращения конфликта на Украине, но к 28 июля ужесточил свою позицию, сократив этот срок до 10–12 дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

15:30
Посол России вызван в МИД Италии после публикации списка русофобов
15:16
Главу азербайджанской диаспоры Урала объявили в розыск
15:00
Батончик в кармане и пробирка в раковине: случайные изобретения, которые мы используем каждый день
14:48
Готовьте сани сразу: как ухаживать за малиной после сбора урожая
14:43
Неизвестные застрелили 25-летнюю королеву красоты в Эквадоре
14:38
Суд отклонил иск Джигурды о праве на наследство подруги

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
«Отойти было нельзя»: врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке
Мощное землетрясение на Камчатке: что известно к этому часу
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс