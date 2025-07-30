Первая австралийская ракета- носитель рухнула через 14 секунд после старта

Первая изготовленная в Австралии ракета-носитель Eris после запуска провела в полете 14 секунд, а затем упала неподалеку от стартовой площадки. Об этом заявила компания-разработчик Gilmour Space Technologies.

Запуск был осуществлен с космодрома Боуен на севере штата Квинсленд.

«Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии — 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя. Это значительный прогресс для австралийской ракетной программы. Команда в безопасности, получены данные, теперь все внимание на второй тестовый пуск», — отметила компания в соцсетях.

Фото и видео: gspace.com

Разработчик не считает падение ракеты провалом, напротив — тот факт, что она смогла подняться в воздух, делает испытание успешным. Среди грузов, отправленных на борту ракеты, была только банка пасты на основе дрожжевого экстракта Vegemite, который является узнаваемым символом Австралии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ракету «Ангара-А5» запустили с космодрома Плесецк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере