За выборами глав регионов будет наблюдать столичная Общественная палата

За выборами глав регионов России будет наблюдать Общественная палата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на его официальном сайте.

Выборы нескольких глав субъектов РФ пройдут с 12 по 14 сентября. В Москве за ходом голосования будет наблюдать Общественная палата по стандарту, который позволяет обеспечить прозрачные и легитимные выборы, уточнили в организации.

В Общественной палате напомнили о положительном опыте электронного голосования. В Москве эта технология успешно работает с 2019 года.

«Каждый голос моментально зашифровывается на устройстве и далее отправляется по защищенной сети в блокчейн. В целом технология блокчейн является одной из самых надежных, прозрачных и защищенных», — уверил Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, президент России Владимир Путин дал право проживающим в РФ белорусам участвовать в выборах местной власти.

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