За выборами глав регионов будет наблюдать столичная Общественная палата

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Голосования пройдут с 12 по 14 сентября.

За выборами глав регионов в Москве будет наблюдать столичная Общественная палата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За выборами глав регионов России будет наблюдать Общественная палата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на его официальном сайте.

Выборы нескольких глав субъектов РФ пройдут с 12 по 14 сентября. В Москве за ходом голосования будет наблюдать Общественная палата по стандарту, который позволяет обеспечить прозрачные и легитимные выборы, уточнили в организации.

В Общественной палате напомнили о положительном опыте электронного голосования. В Москве эта технология успешно работает с 2019 года.

«Каждый голос моментально зашифровывается на устройстве и далее отправляется по защищенной сети в блокчейн. В целом технология блокчейн является одной из самых надежных, прозрачных и защищенных», — уверил Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, президент России Владимир Путин дал право проживающим в РФ белорусам участвовать в выборах местной власти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

23:19
Сенаторы США предложили новый механизм финансирования поставок оружия Украине
23:08
За выборами глав регионов будет наблюдать столичная Общественная палата
22:50
История Миндича: как Киев пытался развалить дело о коррупции
22:40
Российские пловцы завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете
22:31
В США обнаружили «тысячи документов» о связи Трампа с Россией
22:25
Орбан указал на ошибки отказавшегося от мира Зеленского

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Названы три действенных способа выжить при любом ЧП

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс