Путин дал право проживающим в РФ белорусам участвовать в выборах местной власти

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Это означает их полноценное участие в политической жизни на уровне муниципалитетов наряду с гражданами России.

Путин дал право проживающим в РФ белорусам участвовать в выборах местной власти

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, официально получили право участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подписал протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан, заключенный 25 декабря 1998 года. Документ датирован 13 марта 2025 года.

В соответствии с новыми положениями белорусские граждане, имеющие постоянную регистрацию в РФ, смогут как избирать представителей в местные органы власти, так и сами баллотироваться на соответствующие должности. Это означает их полноценное участие в политической жизни на уровне муниципалитетов, наряду с гражданами России.

Ранее белорусы, проживающие в России, могли участвовать только в отдельных социальных программах и трудовой деятельности наравне с россиянами. Изменения в межгосударственном договоре расширяют их политические права и укрепляют принципы интеграции в рамках Союзного государства. Подписание и ратификация протокола стали очередным шагом на пути к углублению сотрудничества между двумя странами. 

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