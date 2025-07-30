Запад ударил Киеву по рукам — заставил Зеленского срочно отменять решение о ликвидации структур антикоррупционного контроля. Они не подчиняются украинским чиновникам, зато строго подконтрольны западным спонсорам Киева. Национальное антикоррупционное бюро украины добралось до ближайшего окружения Зеленского, в фокусе внимания — и он сам. Оказалось, киевского политика «давно ведут». Украинские медиа сообщают: Зеленский и глава его офиса Ермак поручили новому Генпрокурору срочно «развалить» расследование. В остросюжетном украинском детективе разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Элитный киевский ЖК с видом на Днепр при тихой погоде. Улица Михаила Грушевского, 9А. Место с хорошими видами и хорошей слышимостью. Как уверяют источники украинской прессы, Зеленский именно здесь сильно не следил за языком. Обсуждал продажу оружия, взятки, энергетику, отжим крупного украинского бизнеса. Его голос, как утверждают, записан главными антикоррупционными структурами — Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

«Источники „Страны“ предполагают, что прослушка могла быть установлена, когда шел ремонт в квартире Боголюбова этажом ниже квартиры Миндича. И случилось это после того, как Миндич в прямом смысле залил Боголюбова», — пишет Страна.ua.

Разговаривали в квартире Тимура Миндича — друга главы киевского режима и его партнера еще по работе в «Квартале 95». Ради этого из квартиры выше, пришлось просверлить отверстие в полу. Это новая серия остросюжетного, криминального сериала.

В предыдущих подконтрольная западная структура НАБУ «внезапно» вручила подозрение другу Зеленского и бывшему министру национального единства Алексею Чернышову. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Среди прочего он трудоустраивал домашний персонал в «Нафтогаз». И зарплата приличная, и бронь от мобилизации.

Потом прошли обыски у Ростислава Шурмы. Не в кабинете и не в офисе — в личной квартире в пригороде Мюнхена. А этот Шурма крепко связан с Миндичем. Последняя капля, после которой Зеленский решил взять НАБУ и отменить.

Довольно грубый политический ход — но в традициях Киева. Депутатов Верховной рады заставили проголосовать за закон, который подчиняет НАБУ Генеральной прокуратуре. Антикоррупционерам пришлось расследование приостановить. И Зеленскому тут же дали понять — НАБУ трогать не стоит. Пошли звонки из западных столиц под крики уличных протестов.

Все дело в том, что НАБУ и САП — это не украинские структуры. Формально антикоррупционные органы — на самом деле инструменты контроля за Украиной. Через них Запад руководит страной как колонизатор колонией. Если что не нравится в политике Киева — сразу подозрения или уголовные дела.

«Это органы, которые полностью всегда подчинялись западным структурам, будь то интересам Соединенных Штатов или других стран-глобалистов. И важно отметить, что они использовались, конечно же, для того, чтобы оказывать контроль и давление», — говорит Артем Дмитрук, депутат Верховной рады Украины.

С 2015 года с руководителями киевского режима Западу как-то удавалось находить общий язык. НАБУ работало в пол силы. Но тут Зеленского Запад решил подвинуть — о чем говорят и многочисленные публикации в прессе, и расследования против его друзей. В ответ — удар по западным антикоррупционерам. После которого тут же прилетела «ответка».

Уйти Зеленский не может, сесть тоже не хочет — идет в разнос.

«Эти структуры — НАБУ И САП — полностью контролируется Западом, кураторами Украины. Зеленский не может с ними справится. Мы наблюдаем, по сути, полный крах режима. Момент, когда каждый пытается урвать как можно больше, чтобы потом сбежать», — отмечает Айк Хамер, политолог из Германии.

Вообще, выкинуть из страны такой орган влияния, как НАБУ, было бы полезно для ее суверенитета. Но Зеленский — не тот лидер. Он сначала испугался и попытался взять все под контроль. Потом испугался еще больше и теперь пытается отыграть назад. На завтра намечено заседание Рады, на котором рассмотрят новую версию его законодательной инициативы.

Вопрос, кто будет голосовать за возвращение полномочий НАБУ — те же депутаты, которые их отбирали? Многие уже под колпаком. 17 присвоений и растрат, 14 злоупотреблений, обман в декларациях, незаконное обогащение… Народные избранники Украины очень любят деньги, но не любят о них рассказывать. НАБУ уже предъявило подозрение 71 нардепу.

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