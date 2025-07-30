«Я не уволилась»: правда ли, что Алла Довлатова больше не работает на радио

Телеведущая рассказала, на каких условиях она останется на работе.

Телеведущая Алла Довлатова не уволится с «Русского радио», если ей дадут развиваться, как профессионалу и личности. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Для меня это очень тяжелое было решение. Очень тяжелое! И, более того, я могу сказать, что я не уволилась с „Русского Радио“, мы думаем еще. Может быть, они смогут придумать, как мне воплотить себя, не уходя совсем из эфира, но, конечно, не в ежедневном формате. Для того чтобы я могла развиваться, как журналист, как личность, и в дальнейшем расти», — сказала знаменитость.

Довлатова надеется, что для нее смогут найти подходящий формат и ей не придется прощаться со своими слушателями. Ведущая признается, что увольнение станет для нее очень трудным шагом, ведь она в общей сложной проработала на радио 17 лет.

«Надеюсь, что из этого получится много чего гораздо более интересного и для слушателей, и для зрителей», — говорит Довлатова.

Журналист рассказала, что у нее есть много проектов, которые она бы хотела реализовать, но не может это сделать из-за нехватки времени и сил.

«У меня такое происходило, что я еду уже после эфира, и я, допустим, уже договорилась с людьми, что мы встретимся, я приеду, а я уже ничего не помню. Настолько выложилась, сильно эмоционально затратилась там», — говорит артистка.

Кроме того, ведущей не хватает времени на участие в спектаклях, ради которых ей приходилось с трудом отпрашиваться с работы.

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