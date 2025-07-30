Муж Кудрявцевой показал свою настоящую любовь

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 47 0

Хоккеист Игорь Макаров поделился фотографией со своей дочерью

Муж Кудрявцевой показал свою настоящую любовь

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Хоккеист опубликовал милый снимок.

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хокккеист Игорь Макаров поделился снимком со своей дочерью. Об этом рассказал 7Дней.ру.

Свыше года назад телеведущая впервые разоткровенничалась в своих социальных сетях о проблемах в семье из-за того, что ее муж увлекся алкогольными напитками. Макаров прошел после этого терапию, которая, по словам певицы не дала результов. Не так давно Кудрявцева снова сделала заявление, где рассказала об утомлении от жизни с пьяницей, но получила агрессивный ответ от горе-мужа.

После матерных публикаций, адресованных жене, он устроил в своих социальных сетях разборки с подписчиками, которые его не поддерживают или пытаются научить жизни.

После данного инцидента, Макаров поделился фотографией со своей шестилетней единственной дочерью Машей.

«Вот моя радость! Беззубая», — подписал фото хоккеист.

Телеведущая еще не давала никаких комментариев на тему о расторжении брака. Однако в ее окружении считают, что это произойдет в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ответы хоккеиста Игоря Макарова, которые были посвящены критикам.

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