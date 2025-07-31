Концерт Рубиной в Ташкенте отменили после призыва к убийству жителей Газы

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Мероприятие было запланировано на 10 октября.

Фото, видео: © РИА Новости/ Антон Денисов; 5-tv.ru

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Запланированный в Ташкенте на 10 октября концерт писательницы Дины Рубиной отменен. Об этом стало известно сегодня, когда с сайта пропала афиша, а организаторы просто перестали продавать билеты.

Причину, никто не объяснил. Но отметим, что в Узбекистане, кстати на родине Рубиной, проживают больше 90 процентов мусульман и она не могла об этом не знать.

Но несколько дней назад в интервью заявила, что Израиль в войне с ХАМАС, цитируем, «имеет право растворить их всех в соляной кислоте» и превратить Газу «просто в парковку», поскольку «там нет мирных жителей».

Эта беседа была опубликована как раз накануне презентации новой книги писательницы и видимо должна была сказаться на скорости продаж.

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