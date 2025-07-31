В США из-за сильной турбулентности во время полета госпитализированы 25 пассажиров самолета

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

На борту находилось 288 человек.

В США из-за сильной турбулентности в самолете госпитализированы 25 человек

Фото: www.globallookpress.com/ Fotografo01

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Рейс DL56 американской авиакомпании Delta Air Lines был вынужден совершить экстренную посадку после того, как в полете столкнулся с мощной турбулентностью. В результате 25 пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Об этом говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.

Во время перелета из США в Нидерланды пассажирский самолет с 275 пассажирами и 13 членами экипажа внезапно попал в зону «значительной турбулентности». Этот резкий воздушный вихрь привел к тому, что многие пассажиры получили травмы различной степени тяжести — от ушибов и ссадин до более серьезных повреждений.

По словам представителей Delta Air Lines, экипаж быстро среагировал, применив все предусмотренные меры безопасности, и после стабилизации ситуации было принято решение о вынужденной посадке.

Самолет приземлился около 19:25 по местному времени в ближайшем аэропорту. Пострадавших оперативно доставили в больницы. Представители аэропорта и авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров является приоритетом.

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