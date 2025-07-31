Каждый плод растет в свое время: прогноз Таро на август 2025 года

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на август 2025 года.

Общая энергия августа 2025 года (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

Карта Звезда — одна из самых светлых и целительных в колоде. Она появляется не случайно. Она приходит после бури, после долгого ожидания, после внутреннего сомнения.

Вы уже стоите на берегу своей души, и перед вами — тишина, небо, вода и звезды.

Август — это месяц, когда вы восстанавливаете веру. Не в судьбу, не в удачу — в себя. В то, что вы способны на большее. Что ваши мечты — не иллюзия, а путь. Это время исцеления, вдохновения, возвращения к себе.

Вы будете чувствовать, как что-то внутри раскрывается, как будто после долгой зимы вы впервые вдыхаете теплый воздух.

Не бойтесь этого ощущения. Это не иллюзия. Это ваш внутренний свет, который вы наконец-то позволили себе увидеть.

Здоровье в августе 2025 года (Карта Таро — перевернутая Семерка Кубков и Королева Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Семерка Кубков в перевернутом положении — это момент просыпания.

Вы начинаете видеть реальность. Может быть, вы долго жили в иллюзии: что можно все пережить, что отдых — это слабость, что можно есть, не слушая тело, что можно работать, пока не упадешь.

Но сейчас вы начинаете выбирать иначе. Здоровье — это не результат усилий, а образ жизни.

И тут рядом — Королева Пентаклей, как мудрая наставница. Она сидит в своем саду, зная, что каждый плод растет в свое время.

Она не торопится. Она заботится. Она наслаждается. Она — ваш идеал на этот месяц.

Введите маленькие, но стабильные ритуалы:

Утренняя вода с лимоном.

Десять минут растяжки перед сном.

Отказ от кофе после обеда.

Прогулка на свежем воздухе.

Финансы в августе 2025 года (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Девятка Пентаклей — это карта благополучия, зрелых доходов, независимости.

Она говорит: вы достигли уровня, когда можете сидеть в своем саду и смотреть на то, что вырастили. Это время, когда приходит признание. Очень возможно, что вы получите оплату, письмо, звонок, который скажет: «Это важно. Это ценно».

Но даже если ответ приходит не сразу — вы уже внутри достигли состояния благополучия.

Не бойтесь говорить о деньгах. Не бойтесь просить о том, что вы заслуживаете.

Инвестировать в себя — в обучение, отдых, здоровье — сейчас особенно уместно.

Отношения в августе 2025 года (Карта Таро — Император)

Фото: 5-tv.ru

Первая половина месяца — яркая, теплая, наполненная признанием. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, предложение, поездка, символический жест, который скажет: «Ты — моя опора».

Если вы одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который даст вам чувство стабильности, силы, уверенности.

Он может быть не самым ярким, но — надежным.

После 17 августа приходит время глубины, заботы, быта. Любовь проявляется не в словах, а в поступках: кто-то приготовит чай, кто-то запомнит, что вы не любите лук, кто-то просто будет рядом, когда вам тяжело.

Это время, чтобы понять: любовь — это не только страсть, но и повседневное внимание.

Совет на август 2025 года (Карта Таро — Колесо Фортуны)

Фото: 5-tv.ru

Колесо фортуны — это напоминание: все в движении.

Вы не застряли. Вы не один. Вы — часть большого цикла.

То, что казалось потерянным, может вернуться. То, что казалось невозможным, может стать реальностью.

Не пытайтесь контролировать все. Просто следите за знаками и доверьтесь потоку.

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