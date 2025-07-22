Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

В августе многим хочется за раз ухватить побольше летних впечатлений — в том числе и через романы. Они могут оказаться как долгосрочными, так и эпизодическими.

Чего же стоит ждать представителям каждого знака зодиака в последний месяц лета? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на август 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

В последний день июля Венера — планета любви — переходит в созвездие Рака. Она подарит глубокие чувства, частую смену настроения, понимание сложностей в жизнях возлюбленных. И — как относиться к ним с нежностью и лаской.

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«Непросто придется парам, которые живут во лжи и обмане. Ведь чувствительная Венера насквозь видит фальшь и неискренность. Также планета любви поможет погрузиться в проблемы партнера, из-за чего все немножко станут спасателями», — отметила астролог.

Но не во все дни августа она подарит любовь и уважение друг к другу. Есть даты, на который стоит обратить внимание.

С 29 июля по 5 августа в отношениях может появиться охлаждение. А еще — сдержанность и скованность в проявлении чувств.

«Со 2 по 5 августа будет не совсем благоприятный период для тех пар, у которых уже появился тупик в чувствах — они могут разойтись. А с 8 по 18 августа придет время иллюзий и обольщения, особенно для тех, кто только начал создавать свои отношения. Окружающие будут говорить о том, что возлюбленный полностью им не подходит, но те не увидят его недостатков. Однако прислушаться к советам нужно», — заметила Юлия Гикис.

С 12 по 21 августа наступит благоприятный период для всех отношений. Звезды советую больше общаться, разобрать конфликты, так как у партнеров появится отличный шанс лучше узнать друг друга.

Овен — гороскоп любви на август 2025

Для Овнов август станет месяцем уюта и внимательности в отношениях.

Звезды советуют представителям огненного знака зодиака пообщаться со своими возлюбленными и вспомнить те моменты, которые делали их счастливыми. Тогда отношения станут и вовсе похожи на сказку.

Телец — гороскоп любви на август 2025

Тельцам в последний месяц лета Вселенная советует разговаривать и обсуждать проблемы в отношениях.

Тогда представителям этого знака зодиака получится избежать конфликтов — особенно в момент, когда Венера проходит по третьему дому их гороскопа. А еще это поможет им улучшить свои отношения.

Близнецы — гороскоп любви на август 2025

Близнецам в августе потребуется материальный комфорт в отношениях.

Также представителям воздушного знака зодиака захочется как можно быстрее избавиться от проблем, причем не без помощи второй половинки. Если же вдруг случится ссора, то Близнецам стоит попросить возлюбленного купить им что-нибудь вкусненькое — и настроение сразу же поднимется.

Рак — гороскоп любви на август 2025

Раков в их отношениях слышат и замечают.

А на улице их на протяжении всего месяца ожидает масса комплиментов благодаря обаянию представителей этого знака зодиака.

Однако в августе Ракам следует поговорить с возлюбленными о достижениях, результатах и новых совместных планах на дальнейшую жизнь.

Лев — гороскоп любви на август 2025

В августе большинство свободных Львов уйдут в тень и даже не захотят думать об отношениях. И внутри не будут испытывать никакой тревоги по этому поводу.

Не совсем благоприятным будет прогноз для тех представителей огненного знака зодиака, которые находятся в паре, потому что для них в любви могут наступить разочарования.

Дева — гороскоп любви на август 2025

Для Дев в августе лучшими любовниками станут их друзья и знакомые — с ними получится на максимум погрузиться в любовные приключения.

Также любое деловое сотрудничество с высокой вероятностью приведет представителей земного знака к партнерским отношениям. Что точно говорят звезды: в августе Девам захочется любить и быть любимыми.

Весы — гороскоп любви на август 2025

Весов в августе ожидает очень яркая встреча.

Во-первых, потенциальный партнер захочет решить все проблемы и вытащить из любой трудной ситуации представителей этого знака зодиака. А также в рабочих отношениях у Весов может вспыхнуть искра.

Скорпион — гороскоп любви на август 2025

Август для Скорпионов станет прекрасным временем для объявления об их отношениях или заключения брака.

А находящиеся в поиске представители водного знака зодиака наконец-то встретят любовь. Однако занятым Скорпионам не следует быть пассивными в своем союзе.

Стрелец — гороскоп любви на август 2025

Стрельцам в августе будет проще простого накрутить себя в отношениях.

А вот усовершенствовать их — намного сложнее. Звезды предупреждают представителей огненного знака зодиака: в последний месяц лета их ждет много работы над собой. Стрельцам стоит задуматься о том, что виновником в конфликтах может быть не только партнер, но и они сами.

Козерог — гороскоп любви на август 2025

Козерогам в августе стоит опасаться критического периода в любви.

У представителей земного знака зодиака могут появиться секреты от партнера, либо же им потребуется скрывать свои чувства. Даже в ранее созданных долгосрочных отношениях для Козерога есть риск почувствовать себя одиноким.

При этом всем им стоит ожидать возврата прошлых возлюбленных.

Водолей — гороскоп любви на август 2025

Водолеев в августе ожидают перемены в отношениях.

Меняться все будет так быстро, что представители этого знака зодиака попросту не будут успевать за событиями в их личной жизни. Например, свободный брак перерастет в самый устойчивый — или наоборот.

В общем, Водолеям в этом месяце стабильности точно ждать не стоит.

Рыбы — гороскоп любви на август 2025

Рыбам в августе наскучат домашние виды спокойного досуга с партнером.

Представителям этого знака зодиака понадобятся праздник, удовольствие, свидания и стихи о любви под окном. Но при этом звезды советуют Рыбам отдавать возлюбленным не меньше, чем они от них требуют.