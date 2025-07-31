Умер самый толстый пес страны

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Волонтеры рассказывали историю Кругетса в 2023 году, тогда он весил почти 100 кг.

Умер самый толстый пес страны

Фото: Telegram/БФ СостраданиеНН/fundsostradanienn

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Самый крупный пес в России по имени Кругетс умер. Об этом сообщил приют «Сострадание НН» в своем Telegram-канале.

Животному помогли похудеть на 50 килограмм. Но его никто так и не приютил.

«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей… Мягких облачков и вкусняшек тебе, наш мальчик. Ты навсегда в наших сердцах», — говорится в публикации.

Попытки медработников спасти собаку не увенчались успехом.

Волонтеры нашли пса в октябре 2023 года, когда он весил почти 100 кг. Избыточный вес у него появился, потому что его постоянно подкармливали жители двора, где обитал Кругетс. Собака даже не могла встать с земли. К маю 2024 года благодаря диетам он похудел до 55 килограмм, и ему стали искать новый дом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова тяжело переживает утрату любимца.

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