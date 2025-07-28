«Вся квартира в игрушках»: Ольга Бузова тяжело переживает утрату любимца
В доме Ольги Бузовой осталось много трогательных вещей ее покойной собаки
Фото: Telegram/Бузова/byzovahouse
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Звезда с трудом выдерживает потерю члена семьи.
Телеведущая Ольга Бузова поделилась тем, что у нее осталось много вещей после смерти любимого питомца — собаки по кличке Ева. Снимок своей квартиры знаменитость опубликовала для подписчиков в соцсети.
«Вся квартира в лежанках, игрушках, ступеньках и фотографиях», — отметила на фотографии звезда.
Известно, что собака артистки прожила с ней 13 лет. Певица поделилась тем, что накануне ухода из жизни у питомца сильно прогрессировал диабет. От заболевания собака почти лишилась зрения.
При этом хозяйка души не чаяла в любимице. Переживая о состоянии питомца, она реже выходила на связь в блоге, часто плакала и чувствовала себя крайне подавлено.
«Плачу от бессилия, от боли, мне так жалко мою девочку», — сообщала Ольга незадолго до трагического исхода.
Нежные чувства к собакам знаменитость испытывает с детства. Когда-то у нее жил бобтейл Ева. Собака умерла, когда Ольга была уже участницей проекта «Дом-2». В 2022 году певица сообщила об утрате другого питомца — миниатюрного шпица по кличке Челси. Любимец скончался после продолжительной болезни. У собаки также был диабет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова скорбит о потере верного друга.
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