В Москве вынесли приговор супружеской паре за госизмену

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За передачу данных о военных им назначили 15 и 17 лет колонии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве супругов приговорили к 15 и 17 годам колонии. По данным следствия, оба работали на украинскую разведку. Собирали информацию о подразделениях ФСБ, МВД, Росгвардии, и пытались разузнать персональные данные судей, правоохранителей и военных.

Добытые сведения передавали кураторам. За что получили вознаграждение. Но теперь будут расплачиваться свободой.

После попытки устроить диверсию накануне Дня Победы в прошлом году злоумышленников задержали. В их доме обнаружили списки с адресами объектов, украинские флаги, бутылки и горючее для создания самодельных взрывных устройств.

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В Москве вынесли приговор супружеской паре за госизмену

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