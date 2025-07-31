Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 26 0

Свою вину он не признал.

Начальника службы Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшего начальника службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Илью Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Московского гарнизонного военного суда.

Тимофеев признан виновным в получении взятки и был приговорен к девяти годам колонии строго режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

Экс-руководитель ГАБТУ получил незаконное денежное вознаграждение от научно-производственного предприятия «Самаравзрывтехнология», которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники.

Тимофееву дали взятку за помощь в подписании документов в рамках заключенных контрактов с Минобороны. Известно, что деньги были переданы военному в два этапа. В них был задействован в качестве посредника племянник главы ГАБТУ. Всего он получил 2,9 миллиона рублей.

Государственный обвинитель просил приговорить Тимофеева к десяти годам лишения свободы. Сам он свою вину не признал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-глава Тамбовской области задержан по делу о взятке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
В России вводятся новые пошлины для автолюбители
16:08
Экс-начальника службы при Минобороны Тимофеева приговорили к девяти годам тюрьмы
15:51
Том Круз и Ана де Армас перестали скрывать отношения
15:45
Российская пловчиха Клепикова пробилась в финал ЧМ-2025 на 100 м вольным стилем
15:37
Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья
15:31
В Москве вынесли приговор супружеской паре за госизмену

Сейчас читают

«Па-пара-па-пам-пам»: Эдите Пьехе — 88 лет
«Не знаю группу крови своих детей»: Евгения Ахременко призналась в халатности
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс