В России вводятся новые пошлины для владельцев автомобилей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Вводятся новые пошлины для автолюбители

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 сентября 2025 года вводятся новые пошлины для автолюбителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С началом осени за получение ПТС на транспортное средство придется заплатить не 800 рублей, а 1,2 тысячи рублей. Внесение изменений в этот документ обойдется в 525 рублей. Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства теперь стоит 1,5 тысячи рублей за бумажный вариант и 4,5 тысячи за пластиковый документ.

Пошлина на получение водительского удостоверения теперь стоит от четырех до шести тысяч рублей в зависимости от образца. За выдачу госномеров придется заплатить уже не две, а три тысячи рублей. Свидетельство о соответствии требованиям безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) с сентября будет стоить 4,5 тысячи рублей. А разрешение на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства составит три тысячи рублей.

За внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты придется заплатить 500 рублей. Стала платной и ранее безвозмездная выписка из госреестра транспортных средств (50 рублей). Пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям составит 15 тыс. рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России с 1 августа вводятся новые правила медкомиссии для водителей.

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