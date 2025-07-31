В России с 1 августа вводятся новые правила медкомиссии для водителей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и упрощение процедур оформления необходимых документов.

В России с 1 августа вводятся новые правила медкомиссии для водителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В России с 1 августа 2025 года вступают в силу новые правила прохождения медицинской комиссии для водителей. Вместо привычных бумажных справок теперь будут выдавать электронные документы с номером и QR-кодом. Об этом рассказал эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов в беседе с РИА Новости.

Водитель будет предъявлять QR-код в психиатрические и наркологические диспансеры, где информация автоматически внесется в базы данных, а затем загружаться в систему ГИБДД. Такой переход позволит Госавтоинспекции оперативно проверять подлинность справок и значительно сократит теневой рынок поддельных медицинских документов.

Эксперт отметил, что бумажные справки уходят в прошлое, а автоматизация данных повысит прозрачность и контроль.

Кроме того, новая система позволит ГИБДД автоматически аннулировать водительские права, если у водителя на любом приеме у врача выявят заболевание из группы риска, влияющее на безопасность вождения.

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и упрощение процедур оформления необходимых документов для водителей.

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