Итоги работы прокуроров: за первое полугодие пресечено свыше 2,8 млн нарушений

Надзорное сопровождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей остается одним из ключевых направлений деятельности ведомства.

За первое полугодие российскими прокурорами пресечено свыше 2,8 миллиона нарушений. Об этом сообщили на оперативном совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры. Встреча проходила под председательством Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Из данных следует, что, помимо пресеченных нарушений, прокуроры защитили права около 1,2 миллиона граждан и взыскали 2,8 триллиона рублей.

По словам Краснова, надзорное сопровождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей остается одним из ключевых направлений деятельности ведомства.

Также перед сотрудниками прокуратуры стоит важная задача, которая заключается в помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Как уточнил Краснов, порой в некоторых частях страны бойцам отказывают в выплатах пособий, предоставлении льгот и даже присвоении ветеранского статуса.

Кроме этого, на совещании затрагивались вопросы затягивающегося строительства и реконструкций производственных объектов, просчеты органов местной власти в оказании помощи социально уязвимым гражданам, предоставления жилья детям-сиротам, недостатков в проведении ЕГЭ, сферы ЖКХ и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в суд передали дело о хищении 519 миллионов рублей из Пенсионного фонда Ингушетии.

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