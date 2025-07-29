В суд передали дело о хищении 519 млн рублей из Пенсионного фонда Ингушетии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

В суд передали дело о хищении 519 млн рублей из Пенсионного фонда Ингушетии

В суд передали дело о хищении 519 млн рублей из Пенсионного фонда Ингушетии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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В республике действовала преступная группа.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 519 миллионов рублей из отделения Пенсионного фонда в Республике Ингушетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Согласно версии следствия, не позднее 2020 года в Москве и Ингушетии была организована преступная группа, в состав которой вошли брат главы региона Магомед-Башира Калиматова, чиновник Камбулат Сукиев и еще 27 человек.

Фигуранты, используя свои должностные полномочия, вносили в электронную систему документооборота Пенсионного фонда ложные сведения о перерасчетах пенсий якобы в пользу 682 пенсионеров. Фактически же указанные выплаты не производились и перечислялись подставным лицам. Эта схема позволила злоумышленникам похитить из бюджета невероятную сумму — 519 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Теперь предстоит определить, в каком регионе России оно будет рассматриваться.

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