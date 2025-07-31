Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Речь идет о действии, совершенном умышленно.

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Соответствующий документ размещен на сайте официальных правовых актов.

Кроме этого, в законе значатся меры за рекламирование VPN-сервисов и нелегальную передачу абонентского номера стороннему лицу и личных данных для входа в интернет-ресурсы.

За экстремистские материалы вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей. Реклама VPN будет «стоить» от 50 до 80 тысяч рублей для гражданских лиц, а вот для юридических сумма наказания может повыситься и до полумиллиона. За передачу данных санкции могут достигать 200 тысяч рублей.

Кроме этого, наказания предусмотрены за неправильное использование оборудования, дающего доступ к запрещенным сервисам, использование виртуальных сервисов для обеспечения связи, нарушения обязанностей организаторов распространения информации в сети и невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России вводятся новые пошлины для владельцев автомобилей.

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