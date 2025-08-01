Chery, Great Wall и КамАЗ: какие автобренды изменили цены на машины в июле

Некоторые марки понизили стоимость автомобилей, а другие, напротив, повысили.

В июле этого года девять брендов авто изменили цены на машины в РФ. Если в первой половине месяца таких марок было семь, то во второй половине — только две. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Например, марка Exeed изменила цены на все модели. При этом кроссовер TXL стал стоить дешевле на 430–490 тысяч рублей. Лишь внедорожник VX подорожал на 200 тысяч рублей.

Во второй половине месяца КамАЗ изменил цены у модели «Компас 5». Некоторые его модификации подорожали на сумму до 106,4 тысячи рублей, а другие стали дешевле на суму до 107 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 по 15 июля корректировка стоимости на новые машины зафиксировали у Chery, Great Wall, Haval, Omoda, Tank, Wey и «Москвича».

При этом у китайских брендов цены снизились, а российская марка, наоборот, подняла цены на кроссовер «Москвич-3» на 48 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ могут разрешить тонировку на передних стеклах автомобиля. Авторы инициативы считают, что это поможет избежать «ослепления» водителей. Административная ответственность, что следует из пояснительной записки, наступит при светопропускании передних боковых стекол менее 42%.

За нарушение требования предлагается установить штраф — одна тысяча рублей. За управление автомобилем с установленным ветровым стеклом, в том числе покрытым прозрачными цветными пленками, светопропускание которого не соответствует установленному показателю, предлагается штрафовать в размере трех тысяч рублей.

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