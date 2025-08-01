Штормовой ветер и ливень: ураган накрыл Петербург за считанные минуты
Штормовой ветер в Петербурге повредил фонари на Троицком мосту
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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В какой-то момент дождь даже сменился градом.
Петербург сегодня оказался в центре погодного апокалипсиса. На смену ясному небу и экстремальной жаре буквально за минуты пришли ливень, грозовые тучи и штормовой ветер.
Он был такой силы, что срывал кровлю, строительные леса и защитные сетки, повредил фонари на Троицком мосту, повалил дорожные знаки.
В какой-то момент дождь даже сменился градом.
Ущерб после удара стихии сейчас подсчитывают не только городские службы, но и автомобилисты, чьи машины придавило упавшими деревьями.
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