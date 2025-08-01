Трамп: Уиткофф прибудет в Россию после поездки в Израиль

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Политик высказывался о вероятности заключения мира по украинскому вопросу.

Трамп: Уиткофф прибудет в Россию после поездки в Израиль

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Специальный представитель президента США Стив Уиткофф собирается нанести визит в Россию после того, как вернется из Израиля. Об этом рассказал глава государства Дональд Трамп.

«Да, он собирается в Израиль, а потом поедет в Россию», — отметил он, беседуя с журналистами.

До этого, 30 июля, Трамп назвал свои контакты с президентом РФ Владимиром Путиным прекрасными. К тому же лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что его жена Мелания Трамп положительно относится к российскому лидеру.

При этом американский глава обозначал, что не уверен в результативности стратегии давления на Россию. Известно, что Трамп множество раз предпринимал попытки угроз в отношении Кремля, упоминая о новых мерах давления для скорейшего завершения украинского конфликта. Однако он все еще не выполнил собственные обещания относительно выдвинутых положений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Уиткофф рассказал о вероятности заключении мира между Россией и Украиной.

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