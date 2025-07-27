Уиткофф о заключении мира между РФ и Россией: «Сможем ее добиться»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 41 0

Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между РФ и Украиной

Уиткофф выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

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Спецпосланник США назвал это важным моментом.

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован дипломатическим путем. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал он.

Недавно, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Делегации России и Украины встретились во дворце Чираган и обсуждали важные вопросы в закрытом формате около часа. Глава российской делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — выразил надежду на проведение четвертого раунда.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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