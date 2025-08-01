Продолжают традиции: ВКС России — десять лет
ВКС России празднует десятилетие с момента основания
Фото, видео: Марина Лысцева/ТАСС; 5-tv.ru
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За время СВО авиация выполнила почти полмиллиона боевых вылетов.
Сегодня десять лет с момента создания Воздушно-космических сил России. Они появились в результате объединения нескольких видов войск. И сегодня достойно продолжают традиции своих предшественников - оберегают воздушные рубежи России, отвечают за противоракетную оборону и решают задачи в космосе.
Особое внимание в работе последних лет уделяют участию подразделений ВКС в специальной военной операции.
За время СВО авиация выполнила почти полмиллиона боевых вылетов. А силы ПВО уничтожили более 70 тысяч целей. А высоких государственных наград удостоены 15 тысяч военнослужащих ВКС.
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