Продолжают традиции: ВКС России — десять лет

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ВКС России празднует десятилетие с момента основания

Фото, видео: Марина Лысцева/ТАСС; 5-tv.ru

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За время СВО авиация выполнила почти полмиллиона боевых вылетов.

Сегодня десять лет с момента создания Воздушно-космических сил России. Они появились в результате объединения нескольких видов войск. И сегодня достойно продолжают традиции своих предшественников - оберегают воздушные рубежи России, отвечают за противоракетную оборону и решают задачи в космосе.

Особое внимание в работе последних лет уделяют участию подразделений ВКС в специальной военной операции.

За время СВО авиация выполнила почти полмиллиона боевых вылетов. А силы ПВО уничтожили более 70 тысяч целей. А высоких государственных наград удостоены 15 тысяч военнослужащих ВКС.

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