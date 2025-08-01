Евросоюзу пришел конец: немецкий политик призывает страны к бегству из ЕС

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Немецкий политик Вайдель призвала страны выйти из ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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По мнению Алис Вайдель, Брюссель не заботится об интересах европейских государств.

Евросоюзу пришел конец. Об этом заявляет немецкий политик Алис Вайдель. По ее мнению, Брюссель больше не представляет интересы европейских государств. А когда страны пытаются отстаивать их самостоятельно, то подвергаются гонениям со стороны руководства ЕС.

«Европу представляет Урсула фон дер Ляйен, которая является коррумпированным политиком. Эти люди работают только на собственную выгоду. Они лгут и разрушают нашу экономику. Наносят ущерб европейским странам, прежде всего Венгрии. Сейчас это единственная страна, которая защищает свои границы и суверенитет. За это ее штрафуют на миллиард евро», — говорит немецкий политик и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Вайдель призывает страны покинуть Евросоюз, так как он слаб. Об этом говорят кабальные условия сделки с Соединенными Штатами. Европейские производители столкнулись с 15-процентными пошлинами. А деньги простых европейцев потратят на покупку американского оружия для Украины. По словам Вайдель, все это выгодно только Вашингтону.

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