Южная Корея и США договорились о полностью избавить КНДР от ядерного оружия

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 11 0

Также Чо Хен и Марко Рубио договорились развивать трехстороннее сотрудничество с Японией.

Южная Корея и США договорились о полностью избавить КНДР от ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com/Defense Ministry

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В Вашингтоне министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры, в ходе которых договорились последовательно добиться полного избавления КНДР от ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Кроме того, Чо Хен и Марко Рубио договорились развивать трехстороннее сотрудничество с Японией в сфере безопасности и экономики, в области передовых технологий, а также в решении «северокорейской проблемы».

В рамках переговоров были также обсуждены перспективы укрепления союза, вопросы экономического и военного сотрудничества, а также обмен оценками и планами по обеспечению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В КНДР уже ответили на инициативу Сеула и Вашингтона. Сестра лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон, заявила о прекращении переговоров с Южной Кореей и назвала отношения двух стран безвозвратно испорченными.

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