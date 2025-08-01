Грузовой поезд сошел с рельсов в Челябинской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Названы предварительные причины происшествия.

Фото, видео: Telegram/Центральное МСУТ СКР/CMSUTSKR; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Челябинской области с рельсов сошел грузовой поезд. Восемь вагонов выкатились на железнодорожной станции Шершни. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ в Telegram-канале.

Предварительно, причиной может быть обрыв лебедочного троса, который произошел во время проведения разгрузочных работ. Пострадавших нет. Сейчас на участке пути ведутся восстановительные работы.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Действия ответственных лиц проверяются по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что загорелся грузовой поезд при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Ростовской области. Происшествие произошло на станции Сальск. О пострадавших не сообщается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

12:36
Засушливый август ожидается в нескольких регионах России
12:27
Тульский пряник и пирог с финиками: гастрономический фестиваль объединил Москву и Дубай
12:16
Грузовой поезд сошел с рельсов в Челябинской области
12:07
У берегов Камчатки зафиксировали очередное землетрясение
12:00
В Великобритании назвали необратимым репутационный ущерб Зеленского из-за скандала с НАБУ
11:52
Уровень доверия россиян к Путину составил 78,4%

Сейчас читают

«Выйти с колясочкой»: Лолита Милявская о желании стать бабушкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс