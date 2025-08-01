Переехавший из Латвии 98-летний ветеран получил паспорт РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Его выгнали из прошлой страны проживания, объявив «врагом народа».

Переехавший из Латвии 98-летний ветеран получил паспорт РФ

Фото: © РИА Новости

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Ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Василий Маскальенов получил российского гражданство. Он переехал из Латвии, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично вручил ему паспорт. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Также вместе с документом гражданина РФ герою ВОВ была вручена юбилейная медаль «80 лет Великой Победы» по поручению президента России Владимира Путина. Маскальенов отслужил на советском флоте 30 лет.

В Латвии Маскальенов прожил всю жизнь, но был вынужден покинуть ее. У него заканчивался вид на жительство и власти поставили ему ультиматум — либо признаешь Крым украинским, либо будешь изгнан из страны. Ветеран от своей позиции по полуострову — что он принадлежит России — не отказался.

«Власти европейского государства посчитали русского пенсионера опасным для общества. Василий Максимович — настоящий пример мужества и патриотизма. Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», — поделился Ведерников.

По словам самого ветерана, на пути в Псковскую область он чувствовал родной русский дух и ехал в России «как к себе домой». Глава Крыма отметил, что семье советского героя будет оказана всестороння помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Латвии потребовали выезда из страны от 841 россиянина.

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