Власти Латвии потребовали выезда из страны от 841 россиянина

Власти Латвии потребовали от 841 гражданина России покинуть страну. Это решение касается тех, кто не получил статус постоянного резидента Европейского союза. Об этом сообщил новостной портал LETA, ссылаясь на представителей Управления по делам гражданства и миграции.

Сообщается, что речь идет о лицах, которые не выполнили требования по сдаче обязательного экзамена по латышскому языку, необходимого для продления вида на жительство.

С августа 2022 года в Латвии вступили в силу новые правила, согласно которым российские граждане, желающие получить или продлить вид на жительство, обязаны сдать языковой экзамен на уровень не ниже А2. Те, кто не прошел установленную процедуру — не подал документы или не сдал языковой экзамен — получили официальное предписание покинуть страну.

Изменения в законодательстве были инициированы правительством Латвии в рамках политики по усилению требований к иностранцам, постоянно проживающим на территории республики. Подчеркивается, что наличие прежнего вида на жительство без выполнения новых условий больше не дает оснований для законного пребывания в стране.

Дополнительно в июне 2025 года в Латвии был введен запрет на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии.