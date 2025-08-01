Путин: цели России в отношении Украины остались неизменными

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Главной задачей остается искоренение причин, породивших кризис.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цели России в отношении Украины остались неизменными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти условия, безусловно, остались прежними. Даже не условия, а цели. Я бы сформулировал — цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно», — сказал глава государства.

Российский президент также упомянул, что на переговорах в Стамбуле 23 июля со стороны украинской делегации прозвучала мысль, с которой можно согласиться.

«Есть смысл поговорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом, считаем, что это правильно, мы это разделяем», — рассказал Путин.

По словам российского лидера, главной задачей остается искоренение причин, породивших кризис на Украине. А также приоритетом все еще являются гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

Под гуманитарной миссией российский лидер подразумевает сохранение русского языка и обеспечение достойных условий для развития православной церкви на Украине.

«Все это в совокупности должно быть обсуждено и положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений мира», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

15:30
Путин: первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска РФ
15:16
Пошла против матери: дочь Виктории Бони не хочет идти по ее стопам
15:01
Путин: цели России в отношении Украины остались неизменными
15:00
В Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России
14:44
Актера Максима Глотова обнаружили мертвым в Москве
14:37
Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Сейчас читают

Криминальная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Шаляпин: в 60 лет можно быть сексуальной. Главное — не выкладывать фото в бикини
Безрукова рассказала о романах со своими коллегами: «Я все прекрасно знала»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс